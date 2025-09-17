С начала года на маршрутах Мострансавто, следующих до аэропортов, зафиксировали 6,1 млн поездок

На маршрутах АО «Мострансавто», которые следуют до аэропортов, с начала года было совершено порядка 6,1 млн поездок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В большинстве случаев поездки оплачивали банковскими картами — более 2,7 млн раз. На втором месте по популярности оплата соцкартами — около 2,1 млн. Транспортными картами поездки оплатили 1,2 млн раз.

По сравнению с прошлым годом число поездок на маршрутах до аэропортов выросло. Так, за аналогичный период 2024-го было зафиксировано на 3% меньше поездок.

До аэропортов столичного региона можно доехать на 16 маршрутах АО «Мострансавто».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что региональное правительство и правительство Москвы приняли решение по интеграции маршрутов общественного транспорта.