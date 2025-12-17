С начала года на работу в учреждениях Подмосковья устроились 239 «земских» медиков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года на работу в учреждениях здравоохранения Подмосковья устроились 239 «земских» медиков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«С начала этого года в Подмосковье трудоустроились 239 "земских" медработников — 198 врачей и 41 средний медицинский специалист», – отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Чтобы принять участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» и получить выплату, нужно обратиться в кадровую службу по месту работы.
