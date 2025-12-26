С начала года онлайн-услугой по оформлению градостроительных планов в Подмосковье воспользовались почти 100 тыс. раз

Logo

Градостроительные планы в Подмосковье оформили более 93 тыс. раз

Фото: [istockphoto.com/undrey]

С начала 2025 года в Подмосковье было подано более 93 тыс. онлайн-заявлений по оформлению градостроительных планов земельных участков, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такой план необходим для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Услуга доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые владеют участком. Ее можно найти в разделе «Земля» — «Кадастр и регистрация права».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.

