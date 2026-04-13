С начала года платными парковками Подмосковья воспользовались более 1 млн раз

С начала 2026 года сервисом платных парковок в регионе воспользовались более 1,1 млн раз. Услуга доступна в 37 округах, и ее популярность продолжает расти. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Особенно заметный прогресс зафиксирован в первом квартале текущего года: за этот период зафиксировано около 975 тыс. парковочных сессий. По сравнению с аналогичным периодом 2025‐го года показатель вырос в 13 раз. Средняя продолжительность одной сессии — 59 мин.

История платных парковок в Подмосковье началась сравнительно недавно — с 1 ноября 2024 года. За прошедшее время сервисом воспользовались свыше 2,8 млн раз, что наглядно подтверждает его востребованность. Анализ данных выявил округа‐лидеры по интенсивности использования: Одинцово, Люберцы и Ногинск заметно опережают остальные муниципалитеты. В Одинцово зафиксировано около 390 тыс. сессий, в Люберцах — более 382 тыс., а в Ногинске — свыше 296 тыс.

В регионе действует продуманная система льгот, позволяющая отдельным категориям граждан пользоваться платными парковками без оплаты. На сегодняшний день правом бесплатного размещения уже воспользовались 13 тыс. жителей Подмосковья. Среди тех, кто может рассчитывать на привилегии, — члены многодетных семей, владельцы электромобилей и мотоциклов, а также резиденты территорий, где расположены парковки. Отдельно предусмотрены специально оборудованные места для людей с инвалидностью: они могут бесплатно оставлять автомобили в выделенных зонах.

