С начала года по программе «Пешком» в Подмосковье обустроили 548 дорожек

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала года обустроили 548 «народных троп», сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Работы провели в рамках программы «Пешком».

«Так, в этом году в план работ по обустройству «народных троп» вошло 557 объектов, из них 548 уже завершены», - говорится в сообщении министерства.

Больше всего дорожек обустроили в Балашихе, Люберцах, Подольске и Одинцово — 39, 38, 28 и 27 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Люберцах открыли после завершения благоустройства парк и мост через озеро Черное.