С начала года роддома и перинатальные центры Подмосковья оснастили около 100 ед. оборудования для неонатологии

В медучреждения региона передали 95 единиц оборудования, предназначенного для помощи матерям и новорожденным. Стоимость поставленных аппаратов превысила 211 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ассортимент поступившего оборудования охватывает широкий спектр задач неонатальной помощи. В числе новинок — устройства для искусственной вентиляции легких, рассчитанные на самых маленьких пациентов, инкубаторы для поддержания жизненно важных параметров, реанимационные комплексы открытого типа, фетальные мониторы для контроля состояния плода и аппараты УЗИ для точной диагностики. Вся эта техника уже задействована в работе 19 медицинских организаций.

Перспективы дальнейшего оснащения остаются значительными: до конца года в медучреждения планируют передать еще 311 единиц неонатального оборудования, общая стоимость которого приблизится к 500 млн руб. Эти закупки реализуются в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева и являются частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена.