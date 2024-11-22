С начала года в Подмосковье выявили три тысячи нелегальных такси

Около трех тысяч нелегальных такси выявили в регионе с января текущего года, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Рейды по обнаружению нарушителей проводятся в регионе каждую неделю.

Всего с начала года в области проверили свыше двадцати тысяч автомобилей такси. Из них порядка трех тысяч работали без разрешительных документов. Больше всего таксистов-нарушителей обнаружили на территориях аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Транспортные средства нарушителей переместили на штрафстоянки. На водителей были заведены почти пятнадцать тысяч административных дел.

Как подчеркнули в министерстве, пользоваться нелегальным такси может быть небезопасно — у водителей нет нужного опыта, они не проходят медицинский и технический осмотр.