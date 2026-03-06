С начала года в Подмосковье зафиксировали 370 ДТП с пострадавшими

В Подмосковье с начала 2026 года зафиксировали 370 аварий с пострадавшими. Итоги за два месяца подвели в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца в регионе в авариях на дорогах погибли 59 человек, травмы получили 445 человек. Это на 42% и 10% меньше, чем годом ранее.

«Мы видим, что комплексный подход к безопасности и взаимодействие служб, а также профилактические меры и сознательность участников движения дают ощутимый эффект», – отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

С начала года выявили 186 столкновений, в которых погиб 31 человек, а 262 человека пострадали. Также зафиксировали 57 наездов на пешеходов вне зоны пешеходных переходов и 54 наезда на переходах. На третьем месте по числу ДТП – наезды на препятствие, их число составило 28.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил безопасности за рулем.