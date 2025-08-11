С начала лета здоровье в парках Подмосковья проверили почти 5 тыс. жителей

С начала этого лета участниками акции «Проверь здоровье в парке» стали более 4,5 тыс. жителей Подмосковья, на прошлой неделе возможностью воспользовались более 340 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Летом каждые выходные выездные медицинские бригады работают в парках региона, чтобы любой желающий старше 18 лет мог проверить свое здоровье», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках акции пациенты могут измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и не только. В случае необходимости их могут направить в поликлинику, чтобы они прошли более углубленную диагностику. Результаты будут доступны на портале «Здоровье».

