С помощью Минэкологии в Мытищах добиваются запрета на нецелевое использование земель

Министерство экологии и природопользования Московской области примет участие в судебном процессе по иску администрации городского округа Мытищи. Исковое заявление подано к арендатору земельного участка, который, по мнению властей, использует территорию не по целевому назначению — это создает риски порчи земель и может нарушить работу электросетевого хозяйства.

Согласно исковому заявлению, гражданин арендовал участок, разрешенное использование которого определено как парковка. Однако в ходе проверки выяснилось, что на территории размещена крупногабаритная и строительная техника, складируются стройматериалы и установлены строительные вагончики. Фактически участок функционирует как производственно‐складская и строительная база — это прямо противоречит условиям договора аренды и виду разрешенного использования земли.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что часть участка попадает в охранную зону линии электропередач. Подобное использование территории несет потенциальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, способных затронуть инфраструктуру округа.

Администрация округа обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка и обязать ответчика освободить территорию от всех посторонних предметов и строений, размещенных с нарушением условий договора.

