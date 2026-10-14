Самый крупный в Европе питомник деревьев создадут в Московской области
В Подмосковье в ноябре откроют крупнейший в Европе питомник деревьев
Фото: [Медиасток.рф]
Самый крупный в Европе питомник деревьев создадут в Московской области. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Проект реализует Всероссийское общество охраны природы. Питомник будет открыт в ноябре в деревне Клементьево Можайского округа. Его основу составят хвойные деревья.
«Очень важно то, что помимо агротехнических функций, лесовосстановления, он призван стать точкой притяжения экологических активистов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Кроме того, мы уверены, что питомник будет играть большую роль в деле воспитания подрастающего поколения, сохранения семейных ценностей, экологического образования и просвещения», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.
Также 6 ноября состоится экологическая акция по посадке деревьев «Посади дерево, построй дом и вырасти сына».
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.