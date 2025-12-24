Саночницы из Подмосковья одержали победу на Всероссийских соревнованиях

Представительницы Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Федерации памяти Леонида Гарта». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктория Демченко (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) одержала победу в соревнованиях среди женщин на одноместных санях. Кроме того, Виктория Демченко завоевала золотую награду в паре с представительницей региона Олесей Михайленко из того же центра в женских стартах на двухместных санях.

Состязания прошли в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие 35 спортсменов из семи регионов России.

