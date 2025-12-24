Саночницы из Подмосковья одержали победу на Всероссийских соревнованиях
Саночницы Подмосковья завоевали золотые медали на Всероссийских соревнованиях
Фото: [Федерация санного спорта России]
Представительницы Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Федерации памяти Леонида Гарта». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Виктория Демченко (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) одержала победу в соревнованиях среди женщин на одноместных санях. Кроме того, Виктория Демченко завоевала золотую награду в паре с представительницей региона Олесей Михайленко из того же центра в женских стартах на двухместных санях.
Состязания прошли в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие 35 спортсменов из семи регионов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.