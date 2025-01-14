Сбежавшие страусы и похищение коров. В службе «112» Подмосковья рассказали о необычных вызовах в праздники

В подмосковной Системе-112 рассказали о самых необычных вызовах, которые поступили в период новогодних праздников. Обращения были связаны с бытовыми проблемами, получением травм и курьезами с животными.

Так, за помощью обратились представители зоопарка «Мечта», которые рассказали, что у них сбежали несколько страусов. Также позвонили с частной фермы и сообщили о краже коров. Кроме того, в службу обратилась жительница Шатуры, чья кошка застряла в шкафу.

Один из жителей региона позвонил с просьбой помочь вернуть деньги за «невкусную шаурму». Еще один человек попросил отремонтировать стиральную машину.

Большое количество обращений были связаны с травмами и пожарами, которые были получены и происходили при использовании пиротехнических изделий.

Самый первый в 2025 году звонок с поздравлением с Новым годом поступил в 00:02. Позвонил житель Балашихи. После этого поступило еще полсотни аналогичных сообщений.