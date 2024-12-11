Сброс 3,1 тысячи кубометров строительных отходов предотвратили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года предотвратили незаконный сброс 3,1 тысячи кубометров строительных отходов благодаря проведению межведомственных рейдов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, с января инспекторы эконадзора, сотрудники полиции и профильных министерств и ведомств провели 50 совместных проверок транспорта, перевозящего строительный мусор.

В результате было проверено более 1,3 тысячи грузовиков. Из них свыше 160 перевозили строительные отходы без разрешительных документов. Транспортные средства были задержаны.

В общей сложности с января в регионе вынесли 288 постановлений о штрафах на 4,6 миллиона рублей.