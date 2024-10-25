Сброс более двух тысяч кубометров отходов предотвратили в Подмосковье с начала года

Сброс более двух тысяч кубометров строительных отходов предотвратили в Подмосковье с начала года, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рейды для выявления нарушителей в этой сфере проводятся в регионе каждую неделю. В них принимают участие сотрудники полиции, ГУРБ и Минэкологии Подмосковья.

С начала года в муниципалитетах провели около сорока рейдов. В их рамках проверили 972 автомобиля и предотвратили сброс отходов более двух тысяч кубометров отходов.

Также нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения, установленных на дорогах региона.