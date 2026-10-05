Щелковский перинатальный центр дал рекомендации по осенним прогулкам с новорожденными и поддержанию микроклимата дома

Специалисты Щелковского перинатального центра рассказали молодым родителям, как правильно одевать младенца на осенние прогулки и как защитить дыхательную систему малыша от сухого воздуха в период начала отопительного сезона. Экспертные рекомендации направлены на профилактику респираторных заболеваний и поддержку незрелой системы терморегуляции новорожденных, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Осенью погода часто меняется в течение дня, поэтому главное правило педиатров и неонатологов - принцип многослойности. Первый слой одежды должен быть из мягких натуральных тканей, которые эффективно отводят влагу от кожи. Второй слой из флиса или тонкой шерсти обеспечивает сохранение тепла, а третий представляет собой демисезонный комбинезон или конверт, надежно защищающий от ветра и влаги.

Врачи напоминают, что ориентироваться на температуру ручек или ножек младенца не стоит, так как периферическое кровообращение у новорожденных еще несовершенно. Чтобы понять, не перегрелся или не замерз ли ребенок, достаточно проверить температуру кожи на задней поверхности шеи: она должна быть теплой и сухой.

Не менее важную роль играет микроклимат в квартире. С началом отопительного сезона влажность воздуха в жилых помещениях резко падает, что приводит к пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей и снижает местный иммунитет ребенка. Для поддержания здоровья малыша специалисты центра рекомендуют поддерживать относительную влажность воздуха в детской комнате на уровне 40–60% с помощью увлажнителя или регулярной влажной уборки. Кроме того, необходимо ежедневно проветривать помещение, временно вынося ребенка в другую комнату, и соблюдать температурный режим в спальне новорожденного в пределах 20–22 градусов, категорически избегая перегрева.