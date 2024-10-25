Сельскохозяйственную технику будут производить в Орехово-Зуево. Импортозамещающее предприятие возведут на участке, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль», рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Проект реализует компания «РиКС» на участке площадью 5,3 гектара. Здесь построят промышленный комплекс площадью около шести тысяч квадратных метров, где будут выпускать транспортеры-подборщики картофеля и загрузчики навалом.

В реализацию проекта инвестируют 130 миллионов рублей. С вводом предприятия в эксплуатацию в муниципалитете появится 30 рабочих мест. Ввести объект в работу планируется в 2027 году.