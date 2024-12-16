Семь с половиной тысяч гектаров неиспользуемых земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье

Земли площадью около 7,5 тысячи гектаров, которые не использовались на протяжении более пяти лет, были введены в сельхозоборот в регионе, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Лидером в этой работе является ООО «РусМилк». Компания выращивает зерновые культуры. С января она вовлекла в сельхозоборот земли общей площадью более 740 гектаров.

Также в числе лидеров — крестьянское хозяйство «Агроэкоинвест», ООО «Шаховская Нива», ООО «Рассвет-Авангард», ООО «Агроинтех».

Сельхозпроизводители, которые зарегистрированы в регионе и вводят земли в сельхозоборот, могут получить поддержку на проведение культуртехнических мероприятий.