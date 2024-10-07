Семьдесят информационных стендов обновили в подъездах Подмосковья за квартал

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Семьдесят информационных стендов обновили в подъездах Подмосковья за три месяца, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На таких стендах представлена информация об управляющей компании, обслуживающей дом, о доступных аварийно-диспетчерских службах, об изменениях в жилищно-коммунальных тарифах.

Также на стендах публикуют объявления о планируемых в доме работах, которые могут повлиять на привычный распорядок или потребуют присутствия жителей дома.