Семейный турнир по шахматам состоялся в спортшколе «Лунево» в Химках
Семейный турнир по шахматам прошел в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на базе спортивной школы «Лунево» провели традиционный семейный турнир по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Подобные мероприятия — прекрасная возможность провести досуг всей семьей в кругу единомышленников. Хочется, чтобы таких семейных турниров было как можно больше в нашем городском округе», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.
Участниками турнира стали 12 команд, в состав которых вошли дети и родители. Первое место удалось занять семье Рыжейкиных. Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что многие семьи принимают участие в состязании не в первый раз. Она также поздравила победителей и призеров с высокими результатами.
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