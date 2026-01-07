Семьи участников СВО из Можайска посетили Музей Победы

Семьи участников специальной военной операции из Можайска посетили Музей Победы. Поездка была организована Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке главы округа Дениса Мордвинцева.

В мероприятии приняли участие более 70 человек. Дети посетили игровую программу «Елка Победы», а родители — экскурсию, в рамках которой им рассказали о Битве за Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как в области оказывают поддержку участникам СВО.