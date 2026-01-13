Семьи участников СВО поздравили с Новым годом и Рождеством в Жуковском

В Жуковском поздравили с Новым годом и Рождеством семьи участников специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в театре «Стрела». После торжественной части гостям представили спектакль «Сердце в руках».

Также участников мероприятия поблагодарили за активную помощь фронту. В декабре из Жуковского в зону СВО отправили более 14 тонн гуманитарного груза и 1 тонну — в Курскую область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством жителей региона.