Семья из Коломны признана самой спортивной в стране

Семья Галановых-Чайченко из подмосковной Коломны была признана самой спортивной в стране, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, династия из Подмосковья вошла в число победителей конкурса «Самая спортивная семья России». Ее признали лучшей в номинации «Спортивная династия».

В семье спорту себя посвятили три поколения. Владимир и Любовь Галановы более сорока лет проработали преподавателями физкультуры. Он увлекался конькобежным спортом, она — волейболом. Дети супругов тоже ушли в спорт: сын Денис работает тренером в спортшколе олимпийского резерва, а дочь Мария преподает в университете. По стопам родных пошла и 18-летняя Дарья — девушка поступила на факультет физкультуры и спорта в Коломне.