Семнадцать спортсменов представляют Подмосковье на чемпионате России по конькобежному спорту

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Фото: [Медиасток.рф]

Семнадцать спортсменов представляют Подмосковье на чемпионате России по конькобежному спорту, который стартовал в Конькобежном центре «Коломна». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья будут выступать во всех заявленных дисциплинах. Это дистанции от 500 до 10 тысяч метров, командный забег-спринт на три круга, командная гонка 6/8 кругов и другие.

Турнир будет проходить до 22 декабря. По его итогам вручат 16 комплектов медалей. Общее число участников соревнований составляет 100 человек. Посмотреть трансляцию выступлений можно здесь.

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