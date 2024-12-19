Семнадцать спортсменов представляют Подмосковье на чемпионате России по конькобежному спорту, который стартовал в Конькобежном центре «Коломна». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья будут выступать во всех заявленных дисциплинах. Это дистанции от 500 до 10 тысяч метров, командный забег-спринт на три круга, командная гонка 6/8 кругов и другие.

Турнир будет проходить до 22 декабря. По его итогам вручат 16 комплектов медалей. Общее число участников соревнований составляет 100 человек. Посмотреть трансляцию выступлений можно здесь.