Семнадцать учреждений Подмосковья получили сертификаты Национального института качества Росздравнадзора

Сертификаты вручили представителям медучреждений в рамках 17-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество».

Как отметил глава областного Минздрава Максим Забелин, получение сертификатов говорит о том, что медучреждения Подмосковья соответствуют современным стандартам качества и безопасности.

В числе получателей сертификатов — областные станция скорой помощи и стоматологическая поликлиника, стоматологические поликлиники Королева, Домодедово и Балашихи, а также больницы ряда городских округов.