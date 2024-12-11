Семнадцать учреждений Подмосковья получили сертификаты Национального института качества Росздравнадзора
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Семнадцать подмосковных учреждений получили сертификаты Национального института качества Росздравнадзора, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Сертификаты вручили представителям медучреждений в рамках 17-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество».
Как отметил глава областного Минздрава Максим Забелин, получение сертификатов говорит о том, что медучреждения Подмосковья соответствуют современным стандартам качества и безопасности.
В числе получателей сертификатов — областные станция скорой помощи и стоматологическая поликлиника, стоматологические поликлиники Королева, Домодедово и Балашихи, а также больницы ряда городских округов.