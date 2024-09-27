Семьсот недостроев ликвидировали в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье ликвидировано уже 700 недостроев — 300 из них снесено, остальные 400 — привели в соответствие установленным требованиям, рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он напомнил, что работа по выявлению и устранению недостроенных объектов ведется в регионе с 2017 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За это время было ликвидировано порядка семи тысяч недостроенных, аварийных и самовольных объектов. На их месте появились парки, скверы, ТЦ и другие социально значимые объекты.

«Работа в этом направлении продолжается в непрерывном режиме. В приоритете объекты, которые находятся в центрах городов и жилых кварталов. Их ликвидация помогает сделать города комфортнее и безопаснее, а также вовлечь неиспользуемые земельные участки в хозяйственную деятельность», — уточнил Владислав Гордиенко.

Так, например, на улице Красина в Орехово-Зуево вместо аварийных домов построили школу на 550 мест, а в рабочем поселке Октябрьский в Люберцах на месте заброшенных гаражей появится детский сквер, во Фрязино в здании бывшей налоговой на Институтской улице открылся Центр протезирования и реабилитации, а в Ногинске появились новые пешеходные дорожки и парковка — их оборудовали на месте снесенного аварийного дома в 1-м Декабрьском переулке.