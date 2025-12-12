«Серьезная школа»: участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

«Мне честь в ней (программе. – Прим. ред.) участвовать. Единственное, чего хотелось бы — чуть больше времени на очные занятия: знания, которые дают преподаватели, требуют глубокого погружения. Но в целом организация обучения и стажировки идеальна», — сказал Шелковой.

По его словам, Министерство имущественных отношений Московской области создало все условия, чтобы совмещать практику и учебу. Он добавил, что после прохождения обучения он хотел бы остаться в министерстве, чтобы продолжить карьеру там.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.