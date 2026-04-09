Сергей Двойных: участие в программе «Герои Подмосковья» помогает развивать компетенции

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что участие в программе «Герои Подмосковья» помогает развивать компетенции. Его слова приводит РИАМО .

«Профессионально участники получают системное понимание работы в органах власти, навыки управления, а также опыт работы с нормативной правовой базой и информационными системами, которые мы используем. Лично для себя это возможность развить навыки коммуникации, научиться работать в команде», – сказал министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил старт нового модуля обучения по указанной программе.