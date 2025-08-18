Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что открытие новых памятников является данью уважения к истории и памяти. Он также отметил, что бойцы специальной военной операции сегодня совершают такие подвиги, которые можно сопоставить с подвигами периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС .

Кириенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции. Мероприятие прошло на острове Шумшу. Он подчеркнул важность восстановления и создания новых мемориалов.

«Это дань уважения истории и памяти, но это не про прошлое. Это про настоящее и про будущее», — заявил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ветеранах спецоперации, которые завершили свое обучение для работы на государственной службе.