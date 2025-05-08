Сергей Забатурин почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Прокурор Московской области Сергей Забатурин принял участие в церемонии возложения цветов, которая прошла у памятника Воинам-землякам в поселке Горки-2.

К мероприятию присоединились городской прокурор Одинцово Евгений Кунегин, глава округа Андрей Иванов, сотрудники прокуратуры, депутаты, бойцы СВО, школьники и юнармейцы.

В ходе мероприятия также были высажены деревья в рамках акции «Сад памяти».

Мемориал был построен в 2012 году в память о 45 жителях населенного пункта, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что зампрокурора Подмосковья принял участие в памятном мероприятии ко Дню Победы в Истре.