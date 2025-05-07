Заместитель прокурора Московской области принял участие в торжественном мероприятии ко Дню Победы в Истре

В преддверии празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заместитель прокурора Московской области Александр Благородов принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в Ленино-Снегиревском военно-мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Истре. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Участниками мероприятия также стали коллектив Истринской городской прокуратуры и ветеран прокуратуры Лариса Иванова, которая в детстве была угнана фашистами в лагерь для военнопленных. Они возложили цветы к Вечному огню у подножия памятника Воинам-сибирякам и почтили память героев минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы.