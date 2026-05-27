Сергиев Посад приглашает на первый гастрономический фестиваль «Троицкие блины»

31 мая в историческом центре Сергиева Посада пройдет первый фестиваль «Троицкие блины». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Святой Троицы и призвано возродить давнюю традицию блинной торговли, которая существовала на пути паломников и богомольцев в Троице‐Сергиеву лавру. Организаторы стремятся не только вернуть к жизни исторический обычай, но и переосмыслить гастрономический бренд города, сделав его частью современного культурного ландшафта.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль объединит кулинарные традиции и народное творчество, предлагая гостям насыщенную программу. Основные события развернутся на двух площадках: смотровой площадке «Блинная гора» и улице Карла Маркса. Возрастное ограничение: 0+.

Праздник стартует в 12:00 с яркой программы, в которой примут участие известные повара — популяризаторы русской кухни. Среди гостей фестиваля выступят Максим Сырников, Олег Ольхов и другие мастера, хорошо знакомые зрителям по гастрономическим фестивалям и кулинарным телепрограммам.

Гостей фестиваля ждет блинный фуд‐корт, ремесленная ярмарка, мастер‐классы и творческие выступления. Кульминацией дня станет масштабное театрализованное шествие. Колонна участников пройдет от улицы Карла Маркса через Красногорскую площадь до смотровой площадки «Блинная гора».

