Серия кинопоказов о спецоперации продолжается в Московской области

В Пушкино в рамках серии кинопоказов о специальной военной операции показали фильм военного документалиста Михаила Бурова «Спасая раненое железо», его посмотрели более 300 студентов и волонтеров из Павловского Посада, Щелково и других округов. Показы организовали в рамках совместного проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!».

«Это второй наш кинопоказ, который прошел в рамках флагманского молодежного проекта «Смотри.Знай.Думай!». В этом году мы покажем молодым ребятам из разных городов Подмосковья пять фильмов об СВО Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Во втором фильме участники проекта узнали больше о работе бойцов технической разведки, которые работают в зоне СВО. По словам Бурова, в рамках просмотра фильмов на эту тематику зрители смогут почувствовать эмоции и переживания военных, которые выполняют свою работу.

Напомним, что все документальные фильмы фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.