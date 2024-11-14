Серийного похитителя мотоциклов и мопедов задержали в Химках

Серийного похитителя двухколесных транспортных средств задержали в Химках. Им оказался местный житель с судимостью, передает ГУ МВД России по Московской области.

Сначала в полицию поступило заявление о краже электровелосипеда. Похитителя установили и задержали по месту его жительства. Похищенный велосипед нашли во дворе мужчины.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник также похитил в округе мотоцикл, мопед и мобильный телефон. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 360 тысяч рублей. Все похищенные вещи вернули владельцам.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.