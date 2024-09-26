Серийного похитителя продуктов задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции Подольска задержали серийного похитителя продуктов, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Злоумышленник совершил четыре кражи из магазинов.

По данным ведомства, 25-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья заходил в продуктовые магазины, клал в корзину красную рыбу, колбасы, алкоголь и выходил, не оплачивая товары на кассе.

Всего было совершено четыре кражи. Еще три раза мужчину останавливали сотрудники магазинов, но злоумышленнику удавалось скрыться. В результате он был задержан недалеко от места преступления.

На похитителя завели уголовное дело. Мужчина признался, что продавал похищенные продукты, а деньги тратил на личные нужды. Сейчас он под стражей.