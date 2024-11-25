Серийных похитителей рулевых колес каршеринговых автомобилей задержали в Одинцово
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В Одинцово задержали серийных похитителей рулевых колес из каршеринговых автомобилей, передает ГУ МВД России по Московской области. Ущерб от действий злоумышленников превысил миллион рублей.
В полицию обратился представитель каршеринговой компании, который сообщил о краже рулевых колес и подушек безопасности из транспортных средств.
Похитителей установили. Ими оказались трое уроженцев Средней Азии. Злоумышленники снимали с машин детали во время аренды транспортных средств.
На похитителей завели уголовное дело. Всего было доказано четыре эпизода противоправной деятельности. Фигурантов заключили под стражу.