Серийных похитителей рулевых колес каршеринговых автомобилей задержали в Одинцово

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В Одинцово задержали серийных похитителей рулевых колес из каршеринговых автомобилей, передает ГУ МВД России по Московской области. Ущерб от действий злоумышленников превысил миллион рублей.

В полицию обратился представитель каршеринговой компании, который сообщил о краже рулевых колес и подушек безопасности из транспортных средств.

Похитителей установили. Ими оказались трое уроженцев Средней Азии. Злоумышленники снимали с машин детали во время аренды транспортных средств.

На похитителей завели уголовное дело. Всего было доказано четыре эпизода противоправной деятельности. Фигурантов заключили под стражу.

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