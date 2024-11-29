Серию кинопоказов об СВО проводят в Московской области

В Подмосковье стартовала серия показов фильмов о специальной военной операции Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», проект «Смотри.Знай.Думай! является совместной разработкой Министерства информации и молодежной политики Московской области и RT.Док. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Смотри.Знай.Думай!» — это один из наших флагманских молодежных проектов, который стартовал в 2022 году с фильма Андрея Медведева «Освобождение». Ребята посмотрят пять документальных картин об СВО», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Первый показ уже состоялся на территории ДК «Горки-10», студентам, волонтерам и военнослужащим из Одинцово, Мытищ и Краснознаменска показали фильм военных документалистов Михаила Бурова и Ольги Кирий «Боги войны» про артиллеристов. Вскоре молодежи покажут еще четыре картины, все фильмы доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.