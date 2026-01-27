Серию вебинаров на тему выхода на зарубежные рынки проведут для производителей из Подмосковья

Подмосковным производителям расскажут, как выйти на зарубежные рынки. Так, Российский экспортный центр проведет серию тематических вебинаров, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с 10:00 до 12:00 28 января пройдет вебинар «Фокус на Турцию». В 11:00 в тот же день состоится сессия «Как выжать максимум из участия в международном мероприятии: опыт в Марокко и Иране».

С 10:00 до 12:00 29 января пройдет вебинар «Полный гид по выставкам в Кыргызстане». С 11:00 до 13:00 в тот же день проведут сессию «Ключ к рынку Египта». В 10:00 30 января откроется сессия «Прорыв в Индонезию».

Участие в вебинарах бесплатное. Однако, потребуется заранее зарегистрироваться на участие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в регионе.