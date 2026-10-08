Серпуховские нейрохирурги избавили пациентку от боли, которая мучила ее полтора месяца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

С середины августа 54-летняя пациентка Ксения жила с болью в правом бедре. Ногу сводило судорогами. Обследование выявило межпозвоночную грыжу в поясничном отделе. Грыжа располагалась не в привычном месте, а сбоку, в узком канале, через который нерв выходит из позвоночника. Такие грыжи встречаются лишь в 4–10% случаев.

Пациентку прооперировали. Операция под общим наркозом длилась полтора часа. Хирурги работали с увеличительной оптикой и тончайшими инструментами. Сложнее всего было достать грыжу: ее пришлось аккуратно извлекать сбоку, из-под нерва, практически не видя ее напрямую.

Уже на следующий день после операции боль ушла, и пациентка встала на ноги. Легкое онемение пока сохраняется: нерву нужно время, чтобы восстановиться после долгого сдавливания. В стационаре женщина провела 8 дней, а впереди у нее полтора месяца реабилитации и возвращение к привычной жизни без таблеток и хромоты.