Серпуховский лифтостроительный завод планирует увеличить производственные мощности почти вдвое

В 2025 году Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») планирует увеличить производственные мощности почти на 50% и выпустить более 3 тыс. лифтов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Среди приоритетов — запуск на рынок высокоскоростных моделей со скоростью движения до 6 м/с и увеличение. В среднесрочной перспективе предприятие также намерено выйти на ежегодный выпуск 10 тыс. лифтов в год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, по итогам 2024 года компания нарастила выпуск продукции и увеличила штат в два раза — до 450 человек. Этому способствовала интенсивная работа по привлечению квалифицированных кадров, а также создание комфортной рабочей среды и развитие института наставничества.

Управляющий СЛЗ Леонид Черноног отметил, что на заводе налажен выпуск оборудования для всех сегментов лифтового рынка, включая пассажирские, грузовые и больничные лифты. Лифтовое оборудование уже функционирует в одном из жилых комплексов Краснодара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.