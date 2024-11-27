Сервал Симба, которого пытались усыпить хозяева, нашел новый дом в Коломне

Экзотический кот породы сервал по кличке Симба нашел новый дом в Коломне, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее хозяева животного решили избавиться от него и отвезли на усыпление.

Кота удалось спасти. Теперь его дом — ферма «Горки». Здесь для животного организовали временный вольер. К лету планируется построить большой зимне-летний вольер, чтобы сервалу было комфортно.

Симбе всего два года. В день ему нужно съедать порядка одного килограмма мяса. Также экзота кормят кошачьим кормом и консервами. Кроме того, в рацион добавляют витамины.

Как рассказали на ферме, кот совершенно здоров и у него хороший аппетит. Он уже начал проявлять доверие к сотрудникам фермы.