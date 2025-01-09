Сервис по вывозу ненужных вещей работает в Московской области

Более 100 жителей Подмосковья воспользовались сервисом по транспортировке ненужных вещей, размещенном на региональном портале госуслуг, за новогодние праздники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Для удобства жителей в рамках услуги мы создали и интерактивную карту, на которой по геолокации также можно найти и ближайший пункт приема алюминия, пластика и текстиля», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, с помощью сервиса жители могут оперативно решить вопрос вывоза крупногабаритной мебели в любое время. Чаще всего в регионе вывозили бытовую технику, чугунные ванны, матрасы и диваны. Воспользоваться сервисом можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.