Сервисы VK помогут в благоустройстве парков Подмосковья

Сервисы VK будут использоваться при благоустройстве парков Подмосковья. Как пояснили в Министерстве благоустройства Московской области, с помощью аналитических сервисов на базе машинного обучения VK Predict можно будет определять самые приоритетные точки притяжения.

Пилотный проект помог определить влияние уже принятых мер на востребованность локаций. К примеру, увеличилась посещаемость парков Малевича и Шишкин лес.

Сейчас в области открыто 194 парка и лесопарка. Их общее число превышает показатель десятилетней давности в восемь раз — в 2014-м в регионе насчитывалось всего 24 парка.