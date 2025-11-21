Сержант рассказал о практике в программе «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» позволяет ветеранам специальной военной операции получить новые знания и закрепить их на практике, обучение предусматривает выполнение реальных задач. Об этом заявил участник программы, сержант запаса Александр Шаров.

Он уточнил, что процесс обучения выстроен грамотно – по итогам первого модуля участники на протяжении 11 дней изучали теорию, а после – приступили к стажировке. Теперь начался второй модуль, добавил военный.

«Мой наставник — Олег Анатольевич Сотник (глава городского округа Долгопрудный. — Прим. ред.). Рабочая коммуникация проходит в основном через его заместителей и помощников, но, кроме этого, Олег Анатольевич лично проводит со мной встречи, интересуется ходом моей работы и стажировки», — поделился Шаров.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.