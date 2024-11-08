Восьмой Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей завершился в Подмосковье. Мероприятие проходило на базе МОНИКИ и было организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Министерством здравоохранения Московской области и МОНИКИ.

Второй день съезда проходил в онлайн-формате. В нем приняли участие врачи со всего региона, а также из зарубежных стран. Специалисты обсудили самые актуальные вопросы сферы здравоохранения, в том числе тему профессионального выгорания.

«Поэтому в своем выступлении я акцентировал внимание на том, что необходима мощная психологическая система поддержки врачей в Московской области. Это поможет региону уверенно смотреть в будущее», - отметил заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов.

Также в рамках второго дня провели мастер-классы и заседания на темы тромболитической терапии при кардиогенном шоке, оказания помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, диагностики ряда серьезных заболеваний, лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, антибиотикорезистентности, реабилитации пациентов терапевтического профиля.