Съезд терапевтов с международным участием открылся в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Восьмой Съезд терапевтов с международным участием открылся в МОНИКИ. В мероприятии принимают участие более тысячи специалистов со всей России, а также из тринадцати зарубежных стран, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря Съезду терапевтов, ведущие специалисты могут обсудить последние достижения медицины, повысить свою квалификацию, обменяться опытом с коллегами не только из России, но и других стран», - отметила замминистра здравоохранения Подмосковья Ольга Отдельнова.
В рамках съезда отдельно организован блок по стоматологии. Участникам представили самые современные технологии в реконструктивной хирургии и ортодонтии, инновации в области зубных имплантов.
Мероприятие проводится в гибридном формате — очно и онлайн. Завершится оно восьмого ноября.