Сезон мастер-классов от звезд спорта стартовал в Подмосковье

В Подмосковье дали старт сезону мастер-классов от знаменитых спортсменов, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Первое занятие провели Александр Панжинский и Сергей Коньков.

Мероприятие прошло в торгово-развлекательном комплексе VEGAS Кунцево в Одинцово. Звезды спорта провели для участников разминку и рассказали о секретах своих техник в лыжных гонках и игре в хоккей.

Все желающие также смогли сфотографироваться со спортсменами и получить их автографы. Помимо этого, в рамках мастер-классов прошли конкурсы и эстафеты с призами.

Подобные занятия будут проходить до конца зимнего сезона. Участие в них бесплатное.