Сезон речной навигации стартовал в Химках. Здесь начал курсировать речной маршрут Северный речной вокзал — Химки, рассказали в администрации округа.

Первыми рейс протестировали активисты «Единой России», участники СВО и их семьи, а также представители трудовых династий округа. Замглавы Химок Ирина Жданкина поблагодарила семьи за вклад приближение Победы. Также бойцам, их супругам и представителям трудовых династий вручили букеты и памятные подарки.

Теплоход «850 лет Москве» будет курсировать каждый день с 09:40 до 21:10. Время в пути составит 25 минут. Оплатить проезд можно «Тройкой» или банковской картой.

Ранее в областном Минтрансе сообщили об открытии сезона речной навигации. Теплоходы будут курсировать в Коломне, Серпухове и Лыткарино.