Сезонные промывки сетей холодного водоснабжения стартовали в Подмосковье. О ходе работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному периоду. Специалисты проводят кратковременный сброс воды с повышенным давлением. В результате магистральные и распределительные сети очищаются от накопившихся отложений, продуктов коррозии и патогенной микрофлоры.

«После отопительного сезона наши водоканалы провели анализ состояния сетей и выявили наиболее уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформирован план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется обновить 135 котельных и 361 км теплосетей.