Шахматный фестиваль в «Горках Ленинских» соберет более 500 участников

Свыше пятисот спортсменов примут участие в масштабном шахматном фестивале «Мемориал Юрия Дохояна», который пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская — серебряную», - отметил президент федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

В рамках мероприятия будет организовано четыре турнира по блицу и быстрым шахматам. Они рассчитаны на участников всех возрастных групп. Все соревнования будут проходить по швейцарской системе в одиннадцать туров.